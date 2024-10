'Seja você mesma': Juliana Paes será estrela de Radiesse, da Merz

Juliana Paes será a nova embaixadora de Radiesse Collection, produto da farmacêutica Merz Aesthetics.

A atriz estrelará as próximas campanhas do bioestimulador regenerativo de colágeno, que serão veiculadas no Brasil.

O que aconteceu

A farmacêutica Merz Aesthetics acaba de lançar sua campanha 'Be Yourself' (ou 'Seja você mesma', em inglês). A ação publicitária foi desenvolvida pelo A-Lab, laboratório de conteúdo do Grupo Dreamers.