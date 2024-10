Casa "invisível" e carro exclusivo: o que comprar com R$ 105 mi da Mega

Uma mansão está à venda na ilha de Saint-Tropez, na França. O local é badalado e concorrido durante o verão, e tem várias opções de entretenimento para todas as idades.

A casa em questão tem 500m² de área construída em um terreno de 5 mil metros quadrados. A área fica próxima às praias de Pamplona.

Cada um dos cinco quartos tem um banheiro, o que garante mais privacidade, segundo o anúncio. Uma vantagem é que há descontos no pagamento de taxas -- algo incomum em anúncios de imóveis de luxo.

A piscina tem o mesmo comprimento da casa, que é decorada no exterior com pedras que simulam as antigas residências do Mediterrâneo. Os espaços internos são montados de forma minimalista e com cores sóbrias.