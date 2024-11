Como as propostas de Harris e Trump podem impactar a economia brasileira

Propostas de Trump e Harris trazem problemas no curto prazo. Segundo Bento, as ideias dos candidatos até podem trazer benefícios pontuais, mas caminham para a expansão do déficit fiscal. Enquanto Harris defende o controle de preços para conter a inflação, Trump sinaliza para a redução da carga tributária das empresas e o aumento dos gastos em medidas de proteção para os mais pobres.

Taxas de juros têm diminuído para afastar do risco de recessão. Com a recente perda de força do mercado de trabalho norte-americano, a política monetária chama a atenção para evitar a retração da maior economia do mundo. "Se a inflação começar a subir novamente, especialmente em um cenário de mercado de trabalho tenso e baixo desemprego, poderemos enfrentar dificuldades que poderiam interromper a redução gradual das taxas", prevê Volnei Eyng, CEO da Multiplike.

Mudanças na condução da política monetária são improváveis. Laatus afirma que a posição dos candidatos a respeito do tema é conhecida. "Kamala Harris deve manter a continuidade da administração Biden, enquanto Donald Trump não trouxe alterações drásticas durante seu último mandato", avalia.

Alterações atingem diretamente as definições do Banco Central. O Copom (Comitê de Política Monetária) mantém a constante preocupação com a taxa de juros dos EUA, o que pode interferir nas definições da Selic. "Se as taxas forem mantidas nos EUA, isso pode limitar a capacidade do Brasil de continuar aumentando a Selic de forma gradual, obrigando uma elevação mais acentuada", ressalta Eyng.

Inflação

Variação do dólar é determinante para alta dos preços no Brasil. O caminho é aberto pelas políticas econômicas adotadas na principal economia do mundo e a valorização da moeda global. Os analistas entendem que as propostas defendidas por Trump tendem a ocasionar em uma maior valorização do dólar.