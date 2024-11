Como Trump afeta Bolsas estrangeiras, criptomoedas e ativos internacionais?

As empresas mais voltadas para o mercado doméstico americano se beneficiam porque ele promete uma menor regulação e um regime de mais liberdade de ação para elas. Além disso, elas são favorecidas pelas possíveis tarifas de importação que Trump quer impor

William Castro Alves, sócio e estrategista chefe da Avenue, especializada em investimentos nos EUA

Já o Bitcoin vem alcançando nesta quarta suas maiores cotações. Pela manhã superou os US$ 77,81 mil (R$ 450 mil) na máxima do dia. A princípio, o republicano era contra as moedas digitais. Chegou a dizer que eram "uma farsa", que "não são dinheiro", que eram "baseadas no ar", além de fomentarem o comércio de drogas e outras atividades ilegais. Mas ao escalar o senador James David Vance, que é investidor de Bitcoin e aceitar doações do bilionário Elon Musk, homem mais rico do mundo e entusiasta dos ativos digitais, ele mudou de ideia.

Mas há o lado ruim. A alta dos "Treasuries" mostra que o mercado americano já projeta uma subida nos juros. Hoje, por volta de 15h, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), divulga sua nova taxa de juros. Em seguida, Jerome Powell, presidente do Fed, discursa e é esperado que ele comente a vitória de Trump. Analistas entendem que os planos de Trump para restringir a imigração, cortes de impostos e tarifas abrangentes, se promulgados, pressionariam a inflação.

Também aumenta o risco fiscal. "Os governos republicanos têm essa característica de cortar impostos", explica Paulo Luives, especialista da Valor Investimentos. Por isso, pode ser necessário subir novamente as taxas para conter essa pressão inflacionária.

Qual o impacto disso em outras economias?

Um dos problema mais imediatos é a alta do dólar. Nos EUA, diferentemente de outros países, quando a inflação sobe, ou seja, o dólar se valoriza. "Isso acontece com as moedas fortes e o dólar é a mais forte delas: se os preços sobem, os juros aumentam e isso fortalece a moeda", diz Claudia Rodrigues economista do C6 Bank. Juros maiores elevam a atratividade do Tesouro americano — a aplicação mais segura do mundo — o que faz o fluxo de investidores migrar do mundo todo para os EUA .