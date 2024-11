Petrobras tem lucro líquido de R$ 32,555 bilhões no terceiro trimestre

A Petrobras fechou o terceiro trimestre deste ano com lucro de R$ 32,555, segundo informou a companhia na noite desta quinta-feira (7). Esse é o primeiro trimestre completo sob o comando de Magda Chambriard a frente da empresa.

Qual foi o resultado da Petrobras?

O resultado representa alta em relação ao mesmo terceiro trimestre de 2023. No mesmo período do ano passado, a petroleira havia registrado lucro de R$ 26,7 bilhões. Já no segundo trimestre de 2024 a petroleira teve prejuízo de R$ 2,6 bilhões.