Carla: 'Após embates, Rui Costa e Haddad finalmente concordam em algo'

As negociações para novas medidas fiscais trouxeram um ponto positivo ao governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, estão do mesmo lado no momento, destacou a colunista Carla Araújo na edição do UOL News da tarde deste sábado (9).

O anúncio das novas medidas de cortes ainda pode levar alguns dias, porque dependerá não apenas de Lula, mas de conversas entre Haddad e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Essa seria a "fase 2" da elaboração do pacote, que ainda está por vir.