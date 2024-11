Negócio da China: Evelyn fatura até R$ 200 mil por mês com 'live shops'

O usuário consegue fazer todo o processo de compra no aplicativo do Kwai, que permite que a pessoa coloque o produto apresentado pela live seller em seu carrinho, realize o pagamento e acompanhe o processo de entrega do que comprou.

Os produtos vendidos por Evelyn são de lojas aqui do Brasil ou de sua marca própria. Ela diz que, para atrair seu público, que está principalmente no Norte e Nordeste e é formado por mulheres com idade entre 20 e 65 anos, não basta só fazer uma boa seleção de mercadorias, mas também criar uma conexão com a audiência.

"O live seller não vende só o produto, vende emoções, inspirações e um estilo de vida. Não pode ser só algo comercial, pois estamos em uma rede social de entretenimento. Então, precisa existir uma interação, uma admiração, para que as pessoas queiram estar ali comigo nas lives, como se estivessem na sala tomando um café ao meu lado."

Um exemplo dessa conexão com o público que marcou Evelyn foi o de uma cliente que contou que assistia às lives enquanto fazia quimioterapia para tratar um tumor: "Ela mandava mensagem dizendo que era bom me escutar naquele momento, que eu era a companhia dela", lembra a empresária, que também foi a única companhia que o marido tinha na China durante seu tratamento de câncer.

Marca própria e capacitação de 'live sellers'

Especialista em moda, Evelyn criou a É Acessórios, marca de semi joias e bijuterias, que tem produtos com a curadoria da empresária —e ela usa e vende seus acessórios nas lives, claro.