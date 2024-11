Bolsa oscila e dólar fecha quase estável após dados dos EUA

Dados do BC

Já o IBC-BR veio bem acima da expectativa do mercado. Na comparação com o mesmo mês de 2023, o índice teve alta de 5,1%, enquanto no acumulado em 12 meses passou a um ganho de 3,0%, de acordo com números observados. É uma boa notícia, mas pode representar uma ameaça de inflação também. Preços em alta acabam elevando os juros, que espantam os investidores do mercado de renda varável, que saem em busca de outras aplicações.

Mas o investidor já começa a achar essa possibilidade interessante. "Esse desempenho do IBC-BR reflete um crescimento moderado da economia, o que, por sua vez, reforça a expectativa de continuidade do ciclo de aperto monetário no país. Com mais inflação e a Selic elevada, o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos pode aumentar ainda mais, atraindo investimentos estrangeiros para ativos brasileiros, principalmente os considerados mais seguros. Esse movimento traz hoje alívio para o real", diz Diego Gardi, gerente comercial e analista da B&T Câmbio.

As duas teses -- a do diferencial de juros e a da inflação prejudicando o mercado -- puxam cada uma o dólar para seu terreno e daí vem a oscilação. E tem o feriado também. "O feriado da Proclamação da República amanhã faz os investidores optarem por não passarem esses dias posicionados (aplicados) sob o risco de uma correção lá fora penalizar o mercado local na segunda-feira (18)", explica Idean Alves, planejador financeiro e especialista em mercado de capitais.

Risco Fiscal

O que tem realmente animado os investimentos nesta quinta são as notícias sobre o pacote de corte de gastos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria indicado ao Congresso um pacote de R$ 70 bilhões de reais em corte de gastos ao longo dos próximos dois anos. A informação é da revista Veja. Seriam cerca de R$ 30 bilhões em 2025 e o restante no ano seguinte.