Governo Trump não deve afetar agenda ambiental, diz executivo da Ambipar

Promessas e ações de Donald Trump são contra agenda ambiental. Quando foi presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2020, Trump tirou os Estados Unidos do acordo de Paris e prometeu em campanha fazer o mesmo assim que tomar posse novamente na Casa Branca. Além disso, o presidente tem defendido furar ainda mais poços de petróleo no país, energia não renovável e altamente poluente.

Ruídos não interferirão. Para Azevêdo, no entanto, essa posição do futuro presidente americano pode causar ruídos no debate ambiental, mas empresas e sociedade já abraçaram de tal modo essas ideias que Trump não conseguirá seguir com essa mentalidade.

Transição energética

Mercado de carbono como potencial de investimento. A ex-ministra do Meio Ambiente (2010 - 2016) Izabella Teixeira também esteve presente e enfatizou a importância do debate sobre transição energética e mercado de baixo carbono, o que, segundo ela, tem grande potencial de investimento no Brasil. Teixeira ainda enfatizou a aprovação, nesta quarta-feira (13), pelo Senado do texto-base do projeto que regula o mercado de carbono - sistema que permite a compra e venda de créditos baseados na emissão ou na redução de gases do efeito estufa.

Teixeira diz que o país é provedor de soluções. Para a ex-ministra, "o Brasil, atualmente, é um país com alternativas viáveis no curto prazo. Possui condições de avançar na agenda climática e, além disso, fazê-lo de maneira estratégica, com o setor de energia desempenhando um papel de liderança como principal motor da transformação do nosso desenvolvimento".