Canal UOL na TV: Márcia Sensitiva faz previsões para 2025 no Acessíveis

Que o Canal UOL chegou às principais operadoras de TV por assinatura com o melhor do jornalismo e entretenimento de qualidade muita gente já sabe. Mas você quer saber o que vai acontecer em 2025?

Então, não perca nesta terça (26/11), às 21h30, o programa Acessíveis. No episódio desta semana, MariMoon e Titi Müller recebem Márcia Sensitiva, que vai falar como lida com espíritos obsessores e fazer previsões para 2025. "Será o ano da justiça. Toda falcatrua será revelada", revelou.

Márcia só não previu quem será o campeão brasileiro deste ano. Mas, depois de assistir ao videocast com a sensitiva, você pode saber a opinião dos craques do jornalismo esportivo sobre a reta final do campeonato nacional. A edição especial do Fim de Papo entra no ar, ao vivo, logo após o confronto decisivo entre Palmeiras e Botafogo. Vão participar do programa os comentaristas PVC, Bodão e Alicia Klein, A apresentação é de Luiza Oliveira.