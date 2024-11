O que está por trás da crise do Carrefour com o agronegócio brasileiro

A rede de supermercados Carrefour publicou uma carta de retratação após a polêmica envolvendo a carne produzida no Mercosul. O tema tem como pano de fundo as discussões em torno de um acordo de livre comércio cujas negociações já duram mais de duas décadas e entram agora em reta final.

Entenda a polêmica

O CEO global do Carrefour disse que não compraria carnes do Mercosul. Alexandre Bompard divulgou na quarta-feira (20), um comunicado em que afirma que a varejista se compromete a não comprar e revender carnes do Mercosul. O texto gerou boicote de frigoríficos e restaurantes brasileiros ao Carrefour no Brasil e reações do ministério da Agricultura.

Anúncio aconteceu em meio a protestos de agricultores franceses contra acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Eles dizem que o acordo abre uma concorrência desleal da carne brasileira e argentina no mercado francês. Isso porque os padrões sociais e ambientais exigidos pelo bloco para a produção agropecuária não se aplicariam aos parceiros comerciais, permitindo a entrada de alimentos mais baratos.