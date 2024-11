Aneel anuncia bandeira verde, e conta de luz fica mais barata em dezembro

A bandeira ficou verde de abril de 2022 até julho de 2024. Na época, ela foi interrompida com o anúncio da bandeira amarela, seguida de bandeira verde em agosto, vermelha, patamar 1, em setembro, vermelha, patamar 2, em outubro, e amarela em novembro.

Sistema de bandeiras

Sistema foi criado em 2015. Aneel determina qual a bandeira em vigor de acordo com as condições para geração de energia elétrica e o objetivo é indicar aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil.

Quanto pior as condições de geração de energia, mais cara a tarifa. Hoje existem quatro bandeiras: