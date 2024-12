PIS 2025 teve datas definidas e pagamentos começam em fevereiro; veja

Os pagamentos do abono salarial de 2025 pela Caixa Econômica Federal começarão no dia 17 de fevereiro. O calendário foi definido no último dia 18, em reunião do Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador). O valor do benefício ainda não foi estabelecido.

O que aconteceu

Os depósitos serão realizados de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores. O primeiro grupo a receber, no dia 17 de fevereiro, será o dos nascidos em janeiro.

Segundo as regras atuais, têm direito ao abono salarial de 2025 os trabalhadores que atuaram formalmente, em empresas privadas ou no setor público, por pelo menos 30 dias em 2023, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00). Também é necessário estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos e garantir que os dados tenham sido enviados à RAIS (até 15 de maio de 2024) ou ao eSocial (até 19 de agosto de 2024) pelo empregador.