13º e Amigo Secreto impulsionam vendas de Natal; estimativa é de R$ 200 bi

Considerado um dos melhores períodos do ano para os comerciantes, o Natal deve ser um dos principais responsáveis para que os shopping centers vendem até R$ 200 bilhões em 2024, número 6% maior que o registrado em 2023. O pagamento do 13º salário e a volta de muitos encontros com "amigos-secretos" são alguns dos motivos apontados ao UOL pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) para justificar o aumento.

O que aconteceu?

Expectativa de faturamento é de 6% maior que no ano passado, totalizando R$ 200 bilhões. O número é ainda mais otimista que o fechamento de 2023, que foi 4% maior que em 2022.

Taxação de plataformas online também impactou positivamente para os lojistas, segundo o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun. Desde agosto, compras de até US$ 50 passaram a pagar 20% de Imposto de Importação e compras entre US$ 50,01 e US$ 3 mil são taxadas de 60%, com uma dedução fixa de US$ 20 no valor total do imposto.