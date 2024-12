Brasil cria 2,2 milhões de empregos formais até novembro, mostra Caged

O setor de Serviços liderou o crescimento do emprego formal. Foram gerados 1.184.652 postos de trabalho (+5,36%), com destaque para atividades como Informação, Comunicação, Finanças e Administração (+507.680), além de Saúde, Educação e Serviços Sociais (+352.873). A Indústria apresentou saldo expressivo ao longo do ano. O setor criou 422.680 vagas, impulsionado pela Fabricação de Produtos Alimentícios (+85.969), Veículos Automotores (+35.217) e Produtos de Borracha e Plástico (+32.404). Em comparação ao mesmo período de 2023, houve acréscimo de 184.157 vagas. O Comércio registrou saldo positivo liderado pelo varejo. O setor gerou 358.786 empregos, com destaque para Supermercados (+34.416), Farmácias (+18.262) e Hipermercados (+17.521). A Construção civil manteve resultados sólidos em 2024. Foram criados 200.613 postos, com elevações expressivas em Edificações (+67.586), Manutenção Elétrica (+21.697) e Infraestrutura Rodoviária e Ferroviária (+15.353). A Agropecuária encerrou o período com saldo positivo. O setor gerou 57.436 vagas, puxadas pelo cultivo de Cana-de-Açúcar (+6.011) e Soja (+4.330), refletindo sua contribuição para o mercado de trabalho formal.

O que é o Caged

O indicador mede o andamento do mercado formal. Divulgado mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados recebe relatórios das empresas para definir a quantidade de contratações e demissões com carteira assinada no Brasil.

Informações do Caged são coletadas pelo eSocial. O sistema que unifica as informações de trabalhadores e empresas. A adoção extinguiu o modelo antigo para a coleta das informações e resultou na criação do Novo Caged, que traz as estatísticas do mercado formal de trabalho desde janeiro de 2020.