Poupança perde R$ 15,5 bilhões em 2024, melhor resultado dos últimos 4 anos

Com saques maiores do que os depósitos em oito dos 12 meses do ano passado, as cadernetas de poupança fecharam 2024 com saldo negativo de R$ 15,47 bilhões, segundo dados apresentados nesta quarta-feira (8) pelo BC (Banco Central). Com isso, a aplicação fecha no campo negativo pelo quarto ano consecutivo. Apesar de negativo, o resultado representa a menor perda do período.

O que aconteceu

Cadernetas de poupança amargam perdas desde 2021. O saldo negativo de 2024 é resultado de R$ 4,197 trilhões retirados e R$ 4,212 trilhões sacados da aplicação entre janeiro e dezembro do ano passado.

Apesar de negativo, resultado representa a menor perda do período. A saída líquida do ano passado foi 82,4% inferior à baixa de 2023 (R$ 87,8 bilhões). Em 2021 e 2022, os saldos foram negativos em, respectivamente, R$ 35,5 bilhões e R$ 103,2 bilhões.