Petróleo sobe no exterior e Petrobras diz que não vai reajustar combustível

Mesmo com o petróleo atingindo valores maiores que os registrados em agosto do ano passado, a Petrobras não deve reajustar, por enquanto, o preço dos combustíveis no país. A informação foi repassada ao jornal Estado de S. Paulo. O barril fechou esta segunda-feira (13) em alta mais uma vez, passando dos US$ 80.

O que aconteceu

Preço do barril de petróleo no mercado internacional disparou nos últimos dias. O valor chegou a US$ 81,20 às 16h44 desta segunda-feira (13) após fechar a semana passada em US$ 79,76. A pressão no valor acontece por causa de novas sanções dos Estados Unidos à Rússia, e o conflito no Oriente Médio. A cotação final do tipo Brent para março fechou o dia em US$ 81,01. É o maior preço desde agosto do ano passado.

Petrobras afirmou que "evitar o repasse da volatidade externa para os preços internos". Afirmação foi feita ao jornal Estado de S. Paulo após questionamento da reportagem sobre o impacto da alta nos preços da gasolina e diesel refinados pela empresa.