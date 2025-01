EUA: mais sanções à Rússia e inflação a 2%, diz novo secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro do novo governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, disse que apoia "100%" o aumento das sanções ao petróleo vindo da Rússia, caso essa seja a decisão do governo, e que o dólar deve continuar sendo a "moeda reserva do planeta".

Scott Bessent passou por uma sabatina no Senado nesta quinta-feira (16) e falou sobre os principais temas que norteiam a próxima gestão, que toma posse na segunda-feira (20).

O que aconteceu

Scott Bessent, 62, é fundador do Key Square Group e foi escolhido por Trump para ser o novo Secretário do Tesouro em novembro passado. O cargo é o equivalente ao de ministro da Fazenda no Brasil. Bessent precisou ir ao Comitê de Finanças do Senado para ser sabatinado, um procedimento padrão. Ainda é necessária uma aprovação dos senadores para a nomeação definitiva.