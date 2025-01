Mercado de trabalho: habilidades que são essenciais para alavancar carreira

Ter um pensamento analítico, resiliência, flexibilidade, liderança e conhecimento em tecnologia estão entre as habilidades mais demandadas pelas empresas, segundo relatório divulgado pelo Fórum Econômico Mundial.

O que aconteceu?

Relatório reúne habilidades que os profissionais devem ter. O Fórum Econômico Mundial divulgou o estudo "Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2025" e destacou as tendências mundiais em transformação no mercado de trabalho, as habilidades que os profissionais precisam melhorar e as novas oportunidades de emprego até 2030.

Tecnologia e habilidades cognitivas em destaque

Entre as habilidades com maior índice de crescimento até 2030 estão as cognitivas, de autoeficácia, gestão, trabalho em equipe e tecnológica. Destaque para conhecimento e aptidões em: