COP 30 em Belém: qual vai ser o papel do Brasil na Conferência do Clima?

A realização da COP 30 em Belém, em novembro de 2025, pode marcar um momento crucial para o Brasil reafirmar sua posição de liderança em pautas ambientais. Com sua rica biodiversidade, o maior bioma tropical do planeta e experiência em soluções renováveis, o Brasil tem "vocação" para contribuir para as discussões globais sobre mudanças climáticas e transição energética.

A relevância dessa edição vai além do território nacional, porém. Para o professor titular do Instituto de Física da USP, Paulo Artaxo, a COP 30 é "na" floresta e não "da" floresta. Assim, a COP não é do Brasil, mas de todo o planeta.