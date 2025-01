Lula rejeita controle de preços: 'Quem define é o mercado', diz ministro

Teixeira também responsabilizou as mudanças climáticas. Ele lembrou das chuvas no Rio Grande do Sul —um dos principais produtores agrícolas— em 2024 e de secas em outras regiões do Brasil. "O terceiro aspecto é o aumento da renda [do brasileiro], do consumo e aumento da produção, [que eleva a inflação]", afirmou.

Ele também admitiu problemas na comunicação do governo. "Outro aspecto que está sendo muito cuidado é a área de comunicação, com muita sintonia com os ministérios. Hoje o Sidônio [Palmeira, ministro das Comunicações] acompanhou toda a reunião", garantiu. "Com isso, a gente vai acertando", disse ele ao comparar a área com o time do Botafogo, "que foi se aperfeiçoando e ganhou o campeonato".