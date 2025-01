Boa safra de uvas favorece consumidores, agricultores e vinícolas no RS

A indústria também se beneficia

A indústria do suco, dos vinhos e espumantes também se beneficia. E, para se ter uma ideia, o Rio Grande do Sul representa 85% do cenário nacional, ou melhor dizendo, das garrafas que são comercializadas nas gôndolas. "Isto significa que vamos regularizar os estoques e atender as demandas do mercado, equalizando os preços, gerando mais oferta e com mais qualidade", reforça Daniel Panizzi, presidente da Uvibra (União Brasileira de Vitivinicultura).

Uva é fundamental para a economia do Estado

Além de aspectos históricos e culturais, a colheita da uva reflete na produção de um dos maiores produtos exportadores do Estado, o vinho. A Cooperativa Vinícola Garibaldi, por exemplo, já está recebendo 70 mil quilos da fruta, sobretudo da variedade Chardonnay, destinada à elaboração de espumantes.

O município de Bento Gonçalves possui cerca de 1.100 produtores de uvas e uma área de 4.700 hectares. É a cidade que mais industrializa uvas no Rio Grande do Sul, tanto para sucos como para vinhos. Em volume de produção de uvas, ocupa a segunda posição, ficando atrás apenas de Flores da Cunha, também na Serra gaúcha.

A produção de uva, cultura permanente, é resultado da forte influência da colonização italiana e está concentrada principalmente no nordeste do Estado, com destaque para região da Serra. É importante mencionar que outras regiões do Estado, como Fronteira Oeste, Campanha e Médio Alto Uruguai, também vêm se destacando na produção de uva destinada à vitivinicultura.