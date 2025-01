Terras agrícolas brasileiras ficaram até 115% mais caras em seis anos

Os preços médios das terras agrícolas no Brasil tiveram forte valorização no período de 2019 a 2024. É o que aponta uma pesquisa realizada por uma consultoria especializada do setor.

O que aconteceu

Hectare de terra saltou de preço médio de R$ 14.818,10 em 2019 para R$ 31.609,87 em 2024. Os dados foram divulgados pela Scot Consultoria, que é especializada no setor do agronegócio. O monitoramento é feito em 17 estados considerados relevantes para o agro, e todos registraram valorização.

Valor da área de pastagem aumentou 116% nos últimos seis anos. Saiu de R$ 8,3 mil/hectare para aproximadamente R$ 17,9 mil/hectare.