Atividade econômica do Brasil cai mais do que o esperado em agosto, indicam dados do BC

A leitura veio bem mais fraca que a expectativa em pesquisa da Reuters, de queda de 0,30% no mês, e representou piora acentuada ante a alta de 0,42% vista em julho --desempenho que foi ligeiramente revisado para baixo ante expansão de 0,44% informada inicialmente, mas ainda assim seguiu acima da alta de 0,3% estimada por economistas.

Além disso, o resultado de agosto marcou a contração mensal mais intensa desde maio, quando o IBC-Br despencou 1,85%.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o indicador teve alta de 1,28%, enquanto no acumulado em 12 meses passou a uma expansão de 2,82%, de acordo com números observados.

"Este é um dado geral mensal fraco, em linha com a mensagem dos números de atividade recentes", avaliou Andres Abadia, economista-chefe para América Latina da Pantheon Macroeconomics.

"Condições financeiras mais restritivas, o afrouxamento da dinâmica laboral e a desaceleração do setor do agronegócio -- que teve um desempenho sólido no primeiro semestre -- são as principais razões para o recente arrefecimento econômico."

Leituras referentes a agosto divulgadas recentemente pelo IBGE mostraram que o volume de serviços do Brasil teve queda forte e inesperada de 0,9%, enquanto as vendas no varejo recuaram 0,2%. A produção da indústria cresceu 0,4% no período, mas sem conseguir recuperar totalmente as perdas do mês anterior.