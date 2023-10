Mindset, leads, disruptivo e outros: Conheça 30 termos do 'corporativês'

Budget: Orçamento, em inglês. É quanto vai custar uma operação ou um projeto, ou seja, quanto dinheiro a empresa tem para colocar algo de pé.

Business Intelligence ou BI: Significa inteligência de negócios. "É traduzir os dados por meio de demonstrativos gráficos, que condensam informações", diz Igreja. Castello diz que a expressão é também chamada de inteligência competitiva, termo mais usado em contextos de marketing. "É a prática de gerar informações baseadas em dados para apoiar a tomada de decisão executiva em uma organização."

Compliance: A tradução direta é conformidade. Compliance define as regras que a empresa se obriga a seguir, por meio de políticas, normas, regulamentações, códigos de conduta, etc. Em empresas abertas, estará ligada ao Conselho de Administração; em empresas fechadas normalmente responde ao principal executivo.

CRM (Customer Relationship Management): É um termo que descreve o conjunto de práticas e sistemas de informação e processos que servem para mediar a relação das empresas com seus clientes. Entre as práticas, estão os famosos call centers e suas URAs (unidades de resposta audível, que é aquele "tecle 1 para..., tecle 2 para..."), e sua variação digital, os chat bots (ou robôs de atendimento por chat, onipresentes hoje via WhatsApp ou caixa de diálogo nas plataformas digitais).

Cross sell/up sell: Sell, do inglês, significa vender. Estes dois termos são utilizados em gestão de vendas, principalmente no planejamento de ações promocionais. "Quando o objetivo da campanha é vender um produto ou serviço adicional, nós dizemos que estamos fazendo 'cross sell'", diz Castello. Por exemplo: Vender um seguro de vida para um cliente que já tem seguro de automóvel é um "cross sell". Já o "up sell" é uma ação que tem como objetivo aumentar o valor de uma venda. Por exemplo, quando você escolhe um livro na Amazon, e ela te oferece outros livros do mesmo autor, ela está tentando fazer "up sell". O objetivo é aumentar o valor do tíquete de uma venda.

Devolutiva: É dar um retorno sobre alguma pendência; sinônimo de "feedback". Em um processo seletivo, devolutiva é o momento em que você diz ao candidato que ele foi escolhido ou não. Em um processo de avaliação de desempenho, é o momento em que você apresenta ao funcionário o resultado da sua avaliação.