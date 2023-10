Transpetro abre concurso com salário de até R$ 15,4 mil; como se inscrever?

Quadro de terra

Nível médio: R$ 5.563,90 (salário inicial), com 64 vagas

Nível superior: R$ 12.739,70 (salário inicial), com 90 vagas

Quadro de mar

Até R$ 15.410,02, incluindo gratificações, com 53 vagas para oficiais, suboficiais e guarnição

De todas as 207 vagas disponíveis, 20% serão destinadas a candidatos negros. Outros 10% — o dobro do exigido por lei — serão reservados a candidatos com deficiência. Para consultar a relação completa das funções e a quantidade de vagas disponíveis para cada uma delas, basta clicar aqui.

Como se inscrever?

Inscrições são feitas pela internet e vão até o final do mês. Os candidatos podem se inscrever na página da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br) até as 16h (horário de Brasília) do dia 30 de outubro. As provas estão previstas para 10 de dezembro.