Governo autoriza concurso público para mais 520 vagas em 4 ministérios

Ministérios têm até março de 2024 para publicar seus editais. Já as provas devem ser realizadas no mínimo dois meses após a publicação desses editais — ou seja, a partir de maio do ano que vem.

Governo já havia autorizado concurso para 450 vagas nesta semana. Na quarta-feira (27), duas portarias assinadas pelo Ministério da Gestão liberaram a realização de concurso para 400 vagas na AGU (Advocacia-Geral da União) e 50 no Ministério da Cultura. Desde o início do ano, o governo já autorizou cerca de 9 mil vagas.

Cargos e número de vagas

Veja abaixo os cargos contemplados e a quantidade de vagas a serem abertas nos concursos autorizados hoje:

Ministério da Gestão - Nível superior