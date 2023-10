'Enem dos concursos': veja onde estão as vagas e como se preparar desde já

As vagas serão agrupadas por blocos temáticos por áreas de atuação. O candidato poderá concorrer a mais de uma vaga ao mesmo tempo, dentro do mesmo bloco temático. Ele deverá optar por um dos blocos das áreas de atuação governamental disponíveis no concurso. Após fazer esta escolha, ele deve indicar seu cargo/carreira por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco de sua escolha.

A prova será realizada no mesmo dia. Será aplicada, simultaneamente, em 179 municípios, em todos os estados. A data da prova deve acontecer entre fevereiro e março de 2024.

Haverá uma prova objetiva (comum a todos os candidatos) e provas específicas (objetivas e dissertativas), por bloco da área de atuação. As questões específicas serão definidas pelas comissões organizadoras dos diferentes órgãos e entidades públicas cujos cargos/carreiras compõem um determinado bloco. Segundo o MGI, a proposta ainda será validada com os órgãos e entidades públicas que aderirem ao Concurso Nacional Unificado.

O governo projeta que os resultados sejam divulgados até maio. A expectativa é que a posse dos futuros servidores ocorra até agosto de 2024.

Veja onde estão as 6.590 vagas

Ministério da Gestão, Inovação em Serviços Públicos (MGI) e transversais (que servem para outros órgãos): 1.480