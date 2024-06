Dow tem melhor ganho diário do ano; índices registram alta acentuada em maio

"Definitivamente, vimos um pico de volume no final", disse Joe Saluzzi, cofundador e codiretor de Negociação de Ações da Themis Trading em Chatham, Nova Jersey, observando que isso provavelmente estava relacionado ao reposicionamento de fim de mês.

O volume nas bolsas dos EUA totalizou 14,60 bilhões de ações, em comparação com a média de 12,56 bilhões para a sessão completa nos últimos 20 dias de negociação.

O índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) dos EUA subiu 0,3% no mês passado, igualando o ganho não revisado de março. Ele também mostrou que os gastos dos consumidores desaceleraram mais do que o esperado.

Os operadores de futuros vinculados à taxa de juros do Fed aumentaram as apostas de probabilidades praticamente iguais de que o banco central começará a cortar as taxas em setembro e aumentaram as chances de um segundo corte nas taxas em dezembro para aproximadamente a mesma probabilidade.

Nesta sexta-feira, o Dow Jones Industrial Average subiu 1,51%, para 38.686,32 pontos. O S&P 500 ganhou 0,80%, para 5.277,51 pontos, e o Nasdaq Composite teve variação negativa de 0,01%, para 16.735,02 pontos.

No mês, o S&P 500 subiu cerca de 4,8%, o Nasdaq deu um salto de 6,9%, enquanto o Dow avançou 2,4%.