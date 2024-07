Dólar passa a subir ante real com mercado digerindo fala de Haddad

Mais cedo, a queda da moeda norte-americana esteve em sintonia com o cenário externo, onde o dólar também cedia ante divisas como o peso chileno e o peso mexicano.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou que o índice de preços ao produtor para a demanda final subiu 0,2% em junho, depois de ter ficado inalterado em maio. Economistas consultados pela Reuters haviam previsto alta de 0,1%. Nos 12 meses até junho, o índice subiu 2,6%, depois de avançar 2,4% em maio.

O aumento moderado dos preços ao produtor surge após o Departamento do Trabalho ter informado na véspera uma queda inesperada do índice de preços ao consumidor de 0,1% em junho, dando força às apostas de que o Federal Reserve deve iniciar seu ciclo de cortes de juros em setembro.

No Brasil, porém, o mercado de câmbio começou a mudar durante participação de Haddad em evento em São Paulo. O ministro defendeu que a expansão fiscal neste momento não é boa para o Brasil e afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva cortará gastos primários para ajustar as contas públicas se for necessário.

"Estamos desde 2014 ou 2015 produzindo déficit pesado", disse Haddad em sua fala. "Isso melhorou a vida de alguém?", questionou durante sabatina em Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

Haddad também negou ter convencido Lula a baixar a tensão com o Banco Central, mas afirmou que o presidente teve "certa razão" de ficar insatisfeito com atitudes da autarquia.