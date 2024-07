Fluxos de capital de mercados emergentes se recuperam para níveis de 2018, diz FMI 

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) informou nesta sexta-feira que os fluxos brutos de capital para os mercados emergentes, excluindo a China, no ano passado subiram para 110 bilhões de dólares ou 0,6% de sua produção econômica, o nível mais alto desde 2018.

Os números, parte do Relatório do Setor Externo do FMI sobre moeda, fluxos de capital e desequilíbrios financeiros, mostram alguma resiliência entre os mercados emergentes, apesar das taxas de juros acentuadamente mais altas dos Estados Unidos, que atraíram fundos para ativos em dólar.

No relatório, o FMI afirma que os mercados emergentes registraram um declínio nos fluxos líquidos de entrada de portfólio, mais voláteis, mas os fluxos líquidos de investimento estrangeiro direto têm sido mais estáveis.