Haddad defende paciência para colocar fiscal em ordem

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta sexta-feira a necessidade de paciência para colocar a situação fiscal do Brasil em ordem, ao mesmo tempo em que afirmou ser uma "obsessão" organizar as coisas no governo.

Em sabatina em congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Haddad também disse que os dados econômicos divulgados recentemente têm surpreendido positivamente e que o Brasil vai crescer com inflação em queda.

(Reportagem de Fernando Cardoso; )