Mercado vê déficit primário maior neste ano e no próximo, mostra Prisma

Os dados vêm em meio a preocupações persistentes do mercado com a capacidade do governo de melhorar a trajetória fiscal, diante de dúvidas sobre a possibilidade de aprovação de medidas de aumento de arrecadação e incertezas em relação a cortes de despesas.

A meta do governo é zerar o déficit primário ao fim deste ano.

Para a arrecadação, a expectativa mediana subiu para este ano e para 2025. A nova projeção indica a entrada de 2,613 trilhões de reais neste ano, contra 2,603 trilhões estimados no mês anterior. Em 2025, a arrecadação federal é vista em 2,744 trilhões de reais, ante 2,734 trilhões em junho.

Diante das barreiras impostas para o aumento da arrecadação, o governo tem sido pressionado a revisar alguns de seus gastos, iniciativa que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou contar com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prometendo quase 26 bilhões de reais em economia com revisão de benefícios sociais e previdenciários.

Os economistas consultados no Prisma elevaram suas projeções para as despesas totais do governo central neste ano -- a 2,209 trilhões de reais, ante 2,207 trilhões no mês anterior -- e no próximo -- 2,333 trilhões de reais, de 2,321 trilhões em maio.

(Por Bernardo Caram)