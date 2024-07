Silveira diz que há disposição do governo em fechar acordo com Eletrobras em conciliação

"E há uma boa vontade do presidente (Lula) em ver a importância de avançarmos, até para sinalizarmos claramente a segurança jurídica e previsibilidade ao investidor, a todo mundo", acrescentou.

As negociações no âmbito da conciliação haviam sido estendidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) até o início deste mês, mas o recesso do judiciário suspendeu todos os prazos processuais, de modo que as partes ganharam mais tempo para chegar a um acordo.

Na semana passada, o governo iniciou os trâmites para uma operação financeira de antecipação de recebíveis da União junto à Eletrobras, com o objetivo de aliviar as contas de luz dos consumidores.

Essa securitização é uma alternativa para o governo garantir recursos para reduzir as contas de luz caso não consiga negociar diretamente com a Eletrobras, no âmbito da conciliação, uma antecipação pela própria empresa de aportes bilionários para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

A medida tomada na semana passada pelo Ministério de Minas e Energia foi vista por analistas como uma sinalização de que as conversas com a Eletrobras estavam avançando, e que o governo poderia "testar" o mercado para ver o que seria mais vantajoso: a securitização ou o aporte antecipado da Eletrobras com desconto.

Depois da privatização da Eletrobras, concluída em 2022, a União passou a deter 42% das ações ordinárias da companhia, mas está sujeita ao limite de poder de voto de 10%, assim como qualquer outro acionista da empresa.