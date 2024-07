Suzano compra duas fábricas da Pactiv nos EUA por US$110 mi

A aquisição também marca a entrada da Suzano no mercado de embalagens para consumo e "food service" na região, disse a companhia em comunicado separado.

A Pine Bluff produz papelcartão para embalagens de líquidos e copos de papel. Já a Waynesville fornece capacidade adicional de extrusão para o papelcartão produzido na Pine Bluff, de acordo com comunicado separado da Pactiv.

A Pactiv também disse que firmou um contrato de longo prazo com a Suzano para que a produtora de papel e celulose brasileira use as unidades para continuar fornecendo papelcartão para embalagens de líquidos às suas unidades de conversão.

Segundo o site da companhia norte-americana, até 2020 a Pactiv e a Evergreen Packaging faziam parte da holding Reynolds Group, de propriedade do Rank Group. Ambas se uniram como parte de sua estreia na Nasdaq sob o nome Pactiv Evergreen.

De acordo com o vice-presidente-executivo de Papel e Embalagens da Suzano, Fabio Almeida, a aquisição das plantas está em linha com a estratégia da companhia.

"Estamos ingressando no mercado da América do Norte como um produtor competitivo de papelcartão, com ativos em localização geográfica privilegiada do ponto de vista operacional e logístico, que abre inclusive novas oportunidades para crescimento", disse o executivo em comunicado à imprensa.