Com atraso, governo lança 1ª fase do Voa Brasil para aposentados do INSS

A expectativa do governo é incluir cerca de 1,5 milhão de novos brasileiros que ainda não tenham utilizado o modal aéreo para se deslocar pelo país, segundo comunicado do Ministério de Portos e Aeroportos. As aéreas deverão oferecer bilhetes ociosos durante os 12 meses do ano em diferentes rotas.

O ministério acrescentou que de janeiro a junho a taxa média de ociosidade das aeronaves foi de 20%, enquanto o número de aposentados pelo INSS soma cerca de 23 milhões.

A pasta prevê lançar a segunda etapa do programa no primeiro semestre de 2025, quando serão incluídos como beneficiários estudantes de instituições de ensino público.

As companhias aéreas já disponibilizaram mais de 3 milhões de passagens, afirmou o comunicado. Costa Filho informou em fevereiro deste ano que o programa contaria com a participação de Latam Airlines, Gol e Azul.

O programa não terá subsídio governamental para a aquisição de passagens aéreas e funcionará com a oferta, pelas aéreas, de cadeiras ociosas nos aviões por valores até 200 reais por trecho, excluindo a tarifa de embarque, segundo o governo.

"As empresas têm ociosidade, e as pessoas querem viajar, mas não têm dinheiro suficiente. Então, é uma ganha-ganha. Você consegue lotar mais os aviões, e por um preço de 200 reais, mais a tarifa", afirmou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, conforme nota do governo.