Reino Unido planeja aumentar auxílio ao desenvolvimento no exterior quando fiscal permitir, diz ministra

Em outros momentos, o Reino Unido destinava 0,7% do seu produto interno bruto para auxílio ao desenvolvimento no exterior, mas o governo dos conservadores -- no poder até perder a eleição para os trabalhistas neste mês -- cortou esse total para 0,5% em 2021 para auxiliar no combate à pandemia de Covid-19.

Dodds disse que o nível de gastos de 0,7% era "realmente importante" para os trabalhistas quando o partido esteve no poder entre 1997 e 2010, e que esse papel forte de ajuda global está no seu DNA.

"Estamos determinados a fazer o que pudermos para voltar ao nível de 0,7% para garantir que estamos cumprindo essas responsabilidades, que estamos agindo no interesse do nosso país e no interesse global”, disse.

"Mas vamos ter que fazer isso, como disse, quando as circunstâncias financeiras permitirem, e elas estão bem difíceis no momento”, acrescentou, sem dar prazos sobre o retorno ao patamar anterior.

Dodds disse que o governo anterior remanejou os recursos para auxiliar na habitação de imigrantes e refugiados, em vez de investir no exterior, e que o novo governo mudaria o foco para atacar as causas principais da imigração ilegal.

Um pacote de recursos já anunciado de 84 milhões de libras (108,5 milhões de dólares) não vai incluir gastos com habitação, concentrando, em vez disso, nos “motivadores de longo prazo” da imigração, como crises climáticas, conflitos armados e circunstâncias econômicas difíceis, acrescentou.