TAG prevê conectar rede de gás com o Hub Sergipe da Eneva em outubro, diz presidente

Por Marta Nogueira

ARACAJU, Sergipe (Reuters) - A TAG prevê iniciar em outubro a operação do novo trecho da rede que conectará a maior malha de gasodutos do país ao terminal de armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito (GNL) da Eneva, no litoral de Sergipe, afirmou à Reuters o diretor-presidente da transportadora de gás, Gustavo Labanca.

Com investimentos de 350 milhões de reais, o novo trecho terá 25 km de extensão e capacidade máxima de transporte de 14 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) de GNL, permitindo novas fontes de suprimento à malha integrada de transporte do insumo do país, com maior flexibilidade e segurança ao abastecimento nacional, destacou.