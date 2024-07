Após se aproximar de R$5,70, dólar passa por realização de lucros e fecha em queda

“O dólar segue em tendência de médio e longo prazo de alta e, por isso, é muito difícil determinar um pico para o dólar. Assim, temos feito algumas recomendações de venda, mas sem exagerar no volume”, disse pela manhã o diretor da consultoria Wagner Investimentos, José Faria Júnior, em comentário enviado a clientes. “Não será surpresa se a Ptax do mês fechar em 5,70 reais ou mais”, acrescentou.

Taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. A taxa do fim de mês será definida na quarta-feira que vem.

Em meio ao movimento de realização de lucros, o dólar à vista marcou a mínima de 5,6185 reais (-0,68%) às 13h21. Até o fechamento, no entanto, a moeda se reaproximou dos 5,65 reais.

A queda do dólar ante o real ocorreu enquanto no exterior a divisa sustentava sinais mistos. No fim da tarde o dólar estava praticamente estável ante a cesta de moedas fortes, tinha alta ante o peso mexicano e a lira turca, mas cedia em relação ao peso colombiano.

Às 17h29, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,02%, a 104,400.

Pela manhã o Banco Central vendeu todos os 12 mil contratos de swap cambial tradicional em leilão para fins de rolagem do vencimento de 2 de setembro de 2024.