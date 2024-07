Embraer abre centro de manutenção de motores em Portugal em meio a salto na demanda

No seu auge, espera-se que a instalação tenha uma capacidade anual para 240 motores e gere 600 milhões de euros em receitas – mais do que os 500 milhões de dólares que a empresa tinha previsto quando anunciou pela primeira vez no ano passado que planejava abrir a instalação.

Naufel não detalhou a capacidade inicial nem quando o pico deverá ser atingido, mas disse que haverá um aumento ano após ano.

A unidade de Serviços e Suporte da Embraer em 2023 foi responsável por 27% das receitas do grupo, acumulando 1,4 bilhão de dólares. A carteira de pedidos no final do ano passado era de um recorde de 3,1 bilhões de dólares.

Naufel disse que a unidade espera dobrar as receitas anuais até 2030.

“Se você perguntar qual é o termo para serviços e suporte, é crescimento acelerado”, acrescentou o executivo. “Está super aquecido, e nós estamos acompanhando."