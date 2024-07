GM co-lidera financiamento de US$ 39 milhões para startup de baterias para veículo elétrico

Além de investir na Addionics, a GM e a Scania são clientes em potencial dos materiais porosos e tridimensionais de cobre e alumínio da empresa para baterias de eletrodos que usam menos material -- incluindo 60% menos cobre.

A Addionics afirma que os eletrodos, que se parecem com lenços de seda transparentes quando vistos à luz, proporcionam carregamento mais rápido e aumentam a autonomia dos veículos elétricos em 30%. Ela prevê uma economia para os fabricantes de automóveis de até 7,50 dólares por quilowatt-hora.

"O projeto atual do coletor da Addionics mostra-se promissor ao permitir um melhor desempenho da bateria a um custo menor", disse o diretor-gerente da GM Ventures, Anirvan Coomer, em um comunicado. "Estamos ansiosos para apoiar o crescimento da empresa e esperamos continuar a explorar oportunidades de colaboração no futuro."

No início deste ano, a Addionics disse que planeja uma fábrica de 400 milhões de dólares nos Estados Unidos para produzir ânodos de cobre para baterias de veículos elétricos a partir de 2027, para eventualmente fornecer o suficiente para cerca de 1 milhão de veículos elétricos por ano.

O presidente-executivo da Addionics, Moshiel Biton, disse que no final de 2024 a empresa começará a entregar células de bateria para as montadoras testarem e que está no caminho certo para entregar o produto em escala até 2027 ou 2028.

Ele disse que a empresa tem trabalhado ou conversado com praticamente todas as principais montadoras da Europa, Japão e Estados Unidos.