Ibovespa tem nova queda e fecha abaixo de 125 mil pontos após ajustes

DESTAQUES

- VALE ON abriu em queda, passou a subir, mas acabou fechando com variação negativa de 0,05% antes do balanço do segundo trimestre, após o fechamento. Na Ásia, o minério de ferro ampliou perdas, com o futuro de referência em Cingapura caindo abaixo de 100 dólares por tonelada e o contrato mais negociado em Dalian, na China, tendo a quinta queda seguida. Na máxima do dia, Vale chegou a subir quase 1%. O ministro de Minas e Energia afirmou nesta quinta-feira que a Vale está "acéfala" desde que definiu saída de CEO e ameaçou com sanções.

- GERDAU PN avançou 2,06%, em dia de recuperação após duas quedas seguidas e notícia sobre aumento de preços pela companhia. No setor, USIMINAS PNA subiu 2,1%, enquanto CSN ON, que também aumentou preços para agosto, cedeu 0,25%. Dados ainda mostraram que as vendas de aços planos por dia útil dos distribuidores no Brasil tiveram em junho o melhor desempenho em um mês desde pelo menos 2015.

- PETROBRAS PN cedeu 0,13%, terminando distante da mínima da sessão, quando caiu mais de 1%, conforme os preços do petróleo reverteram as perdas no exterior, com o barril de Brent terminando negociado a 82,37 dólares, aumento de 0,81%. PETROBRAS ON encerrou com decréscimo de 0,42%.

- BANCO DO BRASIL ON subiu 0,07%, sendo exceção entre os grandes bancos de varejo do Ibovespa, uma vez que ITAÚ UNIBANCO PN caiu 0,44%, BRADESCO PN perdeu 1,59% e SANTANDER BRASIL UNIT fechou negociado em baixa de 2,43%.

- CARREFOUR BRASIL ON caiu 2,92%, engatando a terceira queda seguida desde a divulgação do balanço trimestral após o fechamento do mercado na segunda-feira. No mês, contudo, o papel ainda acumula valorização de mais de 3%.