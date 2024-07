Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caem mais do que o esperado

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu mais do que o esperado na semana passada, uma vez que as distorções causadas pelo clima e pelo fechamento temporário de fábricas de automóveis diminuíram.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 10.000 na semana encerrada em 20 de julho, para 235.000 em dado com ajuste sazonal, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 238.000 pedidos para a última semana.

Os pedidos haviam aumentado na semana anterior para o limite superior da faixa de 194.000 a 245.000 deste ano, impulsionados por um aumento nos no Texas relacionado aos problemas causadas pelo furacão Beryl. O fechamento temporário de montadoras de automóveis para se reequiparem também contribuiu para o aumento.