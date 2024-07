Petrobras não tem necessidade de elevar investimentos agora, diz ministro

A companhia deverá relançar a licitação para as plataformas, após mais uma tentativa de contratar não ter dado certo. "Ela acha que com o remodelamento do processo que teve insucesso no passado... ela está muito confiante que consegue cumprir o prazo em 2028", afirmou Silveira.

Questionado se as unidades poderiam exigir maior conteúdo local, para atender uma demanda do governo para recuperar a indústria naval, Silveira afirmou que as exigências de contratação no país são uma necessidade para desenvolver a indústria, mas ponderou que não podem ser um empecilho aos investimentos.

Chambriard assumiu a liderança da empresa em maio, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter decidido trocar o CEO anterior Jean Paul Pratas, que foi alvo de muitas críticas públicas feitas por Silveira, que demandava maior celeridade para a realização de investimentos.

Silveira afirmou que o governo tem a "lucidez de que a governança da Petrobras deve ser respeitada a todo custo".

Entretanto, pontuou que o governo tem seis membros indicados no conselho da petroleira e que eles "devem ser, sim, muito atuantes -- um dos seis é presidente da Petrobras -- nas decisões dos planos estratégicos da empresa, para onde a empresa vai".

(Por Marta Nogueira)