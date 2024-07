Japão pede vigilância do G20 contra flutuações cambiais excessivas

"O Japão disse que devemos estar cada vez mais atentos aos efeitos colaterais (de tais riscos) e às flutuações excessivas da taxa de câmbio como resultado da especulação", disse Kanda, vice-ministro das Finanças para Assuntos Internacionais.

"E precisamos responder adequadamente com base nos compromissos do G20 de que a volatilidade excessiva da moeda e os movimentos desordenados têm um impacto negativo sobre a economia e a estabilidade financeira", disse ele.

Os comentários foram feitos após recentes oscilações do iene.

A moeda japonesa subiu pela quarta sessão em relação ao dólar na quinta-feira, recuperando-se das mínimas de 38 anos atingidas neste mês, com os investidores desfazendo apostas de longa data contra a divisa japonesa antes da reunião do Banco do Japão na próxima semana.

Analistas tinham culpado o amplo diferencial entre as taxas de juros dos Estados Unidos e do Japão pela fraqueza do iene.

A minuta final da declaração conjunta do G20, vista pela Reuters, reafirma seu compromisso de abril de 2021 com o câmbio.