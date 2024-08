Ações da Marcopolo chegam a disparar quase 10% após balanço com melhora relevante em margens

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Marcopolo dispararam quase 10% mais cedo nesta sexta-feira, após a fabricante de carrocerias de ônibus divulgar na noite da véspera um salto de 142% no resultado operacional medido pelo Ebitda no segundo trimestre, para 382,3 milhões de reais, com a margem passando de 11,6% para 19,5%.

O balanço da companhia com sede em Caxias do Sul (RS) também mostrou expansão de 43,4% na receita operacional líquida em relação ao mesmo período do ano passado, para 1,957 bilhão de reais, enquanto a produção total somou 3.998 unidades, alta de 32,8% ano a ano.

O lucro líquido no período de abril a junho aumentou 78,6%, para 250,9 milhões de reais.