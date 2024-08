Estratégia da Cielo "é a mesma" seja empresa de capital fechado ou aberto, diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) - A Cielo deve manter a estratégia de reforçar suas sinergias com os controladores Banco do Brasil e Bradesco seja numa condição de empresa aberta ou de capital fechado, disse o presidente-executivo da companhia, Estanislau Bassols, nesta sexta-feira.

"Nos últimos dois anos, viemos em um caminho de acreditar que a expansão comercial realizada e o aumento de sinergias com Banco do Brasil e Bradesco eram uma alternativa viável e muito rentável e que geram capacidades exponenciais de crescimento", disse o executivo em resposta a analista sobre a estratégia da companhia em um cenário em que a empresa venha a ter o capital fechado a partir do próximo dia 14.

"A estratégia vale para capital aberto e capital fechado...A estratégia é a mesma", acrescentou.