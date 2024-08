Exxon tem lucro de US$ 9,2 bi no 2º trimestre e aumenta meta de produção

"Já vemos uma linha de visão de sinergias maiores" do que as esperadas quando a Exxon anunciou a transação, disse Mikells, acrescentando que quaisquer atualizações serão divulgadas em dezembro.

As despesas aumentaram modestamente no trimestre, com gastos de capital de 7,03 bilhões de dólares, incluindo 700 milhões de dólares em gastos com ativos adquiridos da Pioneer, acima dos 6,17 bilhões de dólares no mesmo trimestre do ano anterior.

A Exxon aumentou sua estimativa para despesas de capital anuais para 28 bilhões de dólares, acima da previsão anterior de entre 23 bilhões de dólares e 25 bilhões de dólares.

Os resultados também mostraram um maior fluxo de caixa das operações, que financiará maiores recompras de ações e dividendos. O fluxo de caixa das operações subiu para 10,5 bilhões de dólares, em comparação com os 9,4 bilhões de dólares de um ano atrás.

A empresa planeja recomprar 19 bilhões de dólares em ações este ano, o maior programa de recompra de ações entre suas principais rivais ocidentais, acima dos 17,4 bilhões de dólares do ano passado.