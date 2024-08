Ibovespa muda rumo e cai com Petrobras e preocupações sobre desaceleração dos EUA

- PETROBRAS PN caía 2,23%, contaminada pelo forte recuo dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedia 2,72%,a 77,36 dólares. PETROBRAS ON perdia 1,93%, com outras petrolíferas acompanhando o movimento. 3R ON era negociada em baixa de 2,35% e PRIO ON mostrava queda de 2,08%. PETRORECONCAVO ON era exceção, com alta de 0,25%.

- WEG ON cedia 2,76%, em sessão de ajustes após renovar máximas históricas na véspera, repercutindo declarações de executivos sinalizando manutenção de margens elevadas no curto prazo, depois de apresentar um resultado acima das previsões para o segundo trimestre na quarta-feira. A queda ocorre após o papel acumular um salto de mais de 15% nos últimos dois pregões.

- EZTEC ON disparava 8,74%, favorecida pelo alívio na curva de juros, enquanto agentes também avaliavam positivamente o balanço da construtora divulgado na noite da véspera, com alta de 17,7% no lucro líquido do segundo trimestre. Entre os papéis do segmento listados no Ibovespa, CYRELA ON subia 3,62% e MRV&CO ON ganhava 3,19%. O índice do setor imobiliário avançava 2%.

- MAGAZINE LUIZA ON valorizava-se 4,81%, também beneficiada pela queda nas taxas dos DIs , que apoiavam o avanço de outros papéis sensíveis à economia doméstica, entre eles LOJAS RENNER ON, que subia 3,31%, e NATURA&CO ON, que avançava 2,86%. O índice do setor de consumo tinha elevação de 0,75%.

- VALE ON registrava variação negativa de 0,35%, em meio a movimento divergente dos futuros do minério de ferro na Ásia, onde o contrato mais negociado em Dalian, na China, fechou em alta de 2,16%, enquanto o vencimento de referência em Cingapura abandonou o sinal positivo e cedia 0,13%.

- BRADESCO PN avançava 0,45%, tendo no radar a divulgação do resultado do segundo trimestre na segunda-feira antes da abertura do mercado, enquanto ITAÚ UNIBANCO PN e BANCO DO BRASIL ON, que também reportam seus números na próxima semana, caíam 0,15% e 0,3%. SANTANDER BRASIL UNIT, que já mostrou seus números, perdia 0,96%. BTG PACTUAL UNIT subia 2,59%.