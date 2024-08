Taxas futuras de juros desabam em sintonia com Treasuries e refletindo chance menor de alta da Selic

Foi o quarto dia consecutivo de queda das taxas curtas -- mais sensíveis às decisões de política monetária brasileira de curto prazo. A taxa para janeiro de 2027 -- uma das mais líquidas -- acumulou queda de 53 pontos-base nos últimos quatro dias.

No fim da tarde desta sexta-feira a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 -- que reflete a política monetária no curtíssimo prazo -- estava em 10,56%, ante 10,688% do ajuste anterior. Já a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 11,26%, ante 11,572% do ajuste anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,47%, ante 11,829%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 11,79%, ante 12,073%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 11,81%, ante 12,066%.

Bastante aguardado pelo mercado, o relatório payroll do Departamento do Trabalho mostrou que os EUA abriram 114.000 empregos fora do setor agrícola em julho, depois de abrir 179.000 vagas, em dado revisado para baixo, em junho.

Economistas consultados pela Reuters projetavam abertura de 175.000 postos de trabalho em julho, depois de 206.000 em junho conforme o dado anterior. A taxa de desemprego nos EUA subiu de 4,1% para 4,3%.

Os números abaixo do esperado em julho reforçaram as apostas de que o Federal Reserve de fato começará a cortar juros em setembro nos EUA, como já vinha sendo precificado. Mais do que isso, eles fizeram a curva norte-americana passar a precificar de forma majoritária corte de 50 pontos-base em setembro -- e não de 25 pontos-base, como o mercado vinha esperando.